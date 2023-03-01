Максимальная температура воздуха в среду в Латвии составит +1...+6 градусов, теплее всего будет в Курземе и Земгале.
В среду в Латвии ожидается солнечная и теплая погода
В среду в Латвии ожидается солнечная и теплая погода
По прогнозам синоптиков, день будет сухим и преимущественно солнечным, со слабым и умеренным западным, северо-западным ветром.
В Риге ожидается солнечная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит от +2 градусов на морском побережье до +5 градусов на юге столицы.
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