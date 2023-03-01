В среду в Латвии ожидается солнечная и теплая погода

По прогнозам синоптиков, день будет сухим и преимущественно солнечным, со слабым и умеренным западным, северо-западным ветром.

В Риге ожидается солнечная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит от +2 градусов на морском побережье до +5 градусов на юге столицы.