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В среду в Латвии ожидается солнечная и теплая погода

rus.tvnet.lv
В среду в Латвии ожидается солнечная и теплая погода
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Фото: Jānis Škapars / TVNET

Максимальная температура воздуха в среду в Латвии составит +1...+6 градусов, теплее всего будет в Курземе и Земгале.

По прогнозам синоптиков, день будет сухим и преимущественно солнечным, со слабым и умеренным западным, северо-западным ветром.

В Риге ожидается солнечная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха составит от +2 градусов на морском побережье до +5 градусов на юге столицы.

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