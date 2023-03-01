Средняя температура воздуха в Латвии в феврале составила -0,8 градуса, что на 2,3 градуса выше месячной нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Февраль в Латвии был теплее нормы
Самая низкая температура воздуха составила -23,7 градуса 23 февраля в Зосены, а самая высокая (+8,3 градуса) была зарегистрирована 14 февраля в Руцаве, где был побит латвийский рекорд тепла для этого дня.
В середине месяца было побито 13 рекордов максимальной температуры воздуха. Вторая декада февраля была самой теплой - средняя температура воздуха повысилась до +1,1 градуса, что на 4,2 градуса выше нормы. В конце месяца температура воздуха опустилась на 0,4 градуса ниже нормы.
Среднее количество осадков в Латвии в феврале составило 45,6 миллиметра, или 113% нормы.
Самый толстый снежный покров был в конце месяца в Алуксне и Дагде - 41 сантиметр. Сильнейшие порывы ветра - 24,6 метра в секунду - наблюдались 10 февраля в Стенде.
Январь был на 2,4 градуса теплее нормы, а первый месяц зимы, декабрь, был на два градуса холоднее нормы. Таким образом, средняя температура воздуха в календарную зиму была выше среднего многолетнего показателя на 0,9 градуса, количество осадков составило 126% от нормы.
Зима 2021-2022 годов в Латвии также была на 0,9 градуса теплее нормы.
Фото: 14 февраля в Риге
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