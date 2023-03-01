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В четверг может потеплеть до +8 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В четверг может потеплеть до +8 градусов
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Фото: LETA

В четверг температура воздуха в Латвии повысится до +2...+7 градусов, на востоке Курземе и в Земгале она может достигнуть даже +8 градусов, прогнозируют синоптики.

Начиная с северо-запада, небо прояснится, осадков не ожидается, сообщает агентство LETA.

Немного усилится западный, северо-западный ветер - ожидаются порывы до 9-14 метров в секунду.

В Риге облаков станет меньше, а порывы западного, северо-западного ветра порывами будут достигать 12 метров в секунду. Воздух прогреется до +4 градусов, однако вблизи моря не будет теплее +3 градусов.

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