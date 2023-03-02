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В пятницу пройдет кратковременный снег

rus.tvnet.lv/LETA
В пятницу пройдет кратковременный снег
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Снег в Риге
Снег в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 3 марта, в Латвии ожидается переменная облачность, местами - кратковременные осадки, в основном снег в восточной части страны.

По прогнозу синоптиков, будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, его скорость в порывах достигнет 10-15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до +2...-3 градусов, днем воздух прогреется до +1...+6 градусов.

И в Риге в пятницу ожидается переменная облачность, утром возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +1 градус ночью и +4 градуса днем.

Галерея: Снег в Латвии

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