В пятницу, 3 марта, в Латвии ожидается переменная облачность, местами - кратковременные осадки, в основном снег в восточной части страны.
В пятницу пройдет кратковременный снег
В пятницу пройдет кратковременный снег
По прогнозу синоптиков, будет дуть умеренный западный, северо-западный ветер, его скорость в порывах достигнет 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до +2...-3 градусов, днем воздух прогреется до +1...+6 градусов.
И в Риге в пятницу ожидается переменная облачность, утром возможны кратковременные осадки. Северо-западный ветер будет дуть с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит +1 градус ночью и +4 градуса днем.
Галерея: Снег в Латвии
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