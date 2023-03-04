Фото ⟩ Синоптики предупреждают: в субботу по всей стране ожидается буря с метелью

Порывы северо-западного ветра усилятся до 17-22 метров в секунду, местами на побережье - до 25-27 метров в секунду. Более слабый ветер ожидается только на северо-востоке страны. Ветер может ломать ветви и кусты деревьев, приводить к нарушениям в электроснабжении и другим небольшим разрушениям. Стихнет ветер в ночь на воскресенье.

Ожидается снег и сильная метель, больше осадков будет в Видземе, в том числе в столице. На восток от Риги днем выпадет примерно десять сантиметров снега. Во время метели ухудшится видимость, образуются сугробы, дороги обледенеют.

Температура воздуха составит +2...-3 градуса.

В Риге в субботу ожидается затяжной снегопад, местами он будет сильным. Порывы северо-западного ветра усилятся до 20-24 метров в секунду, температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.

Галерея: Зима. 27 февраля в Риге