Фото ⟩ В воскресенье местами продолжатся снегопады

Сильный снегопад ожидается в основном на курземском побережье Рижского залива, в округе столицы и местами в Земгале, сообщает агентство LETA.

Между облаками выглянет солнце. При слабом или умеренном западном, северо-западном ветре температура воздуха поднимется до -1...+2 градусов.

Днем улучшатся условия езды по основным автодорогам страны.

В Риге периодически будет идти снег, возможен сильный снегопад. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Воздух прогреется до +1 градуса.

Галерея: Снегопад в Риге 4 марта

Больше всего снега - в Видземе

В субботу больше всего снега выпало в Видземе, в том числе в столице, а самый толстый снежный покров наблюдается под Алуксне и Цесисом.

Много снега было и на север-востоке Курземе - в Стенде выпало 8 см снега. В Калнциемсе и центре Риги образовался снежный покров толщиной 11 см.

В Огресгалсе толщина снежного покрова с вечера пятницы увеличилась с 5 до 21 см, в Сигулде - с 22 до 29 см, в Зосени - с 22 до 31 см, в Приекуле - с 23 до 39 см, в Алуксне - с 30 до 44 см.

Снег толщиной примерно 30 см лежит в Мадоне и Дагде, в свою очередь на Даугавпилсской метеорологической станции - 9 см снега.

В Бауске, Мерсрагсе, Салдусе, Руцаве, Павилосте и Вентспилсе толщина снежного покрова менее сантиметра.