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Фото ⟩ В воскресенье ветер стихнет, снега будет меньше

rus.tvnet.lv/LETA
В воскресенье ветер стихнет, снега будет меньше
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Снег в Риге
Снег в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 5 марта, в Латвии будет преобладать умеренный ветер, осадков станет меньше, хотя на западе местами еще возможен сильный снегопад, прогнозируют синоптики.

Скорость западного, северо-западного ветра в порывах составит 12-17 метров в секунду, в начале ночи еще ожидаются метели. Днем временами возможен снег, но сквозь облака будет выглядывать и солнце.

Температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, днем - -1…+2 градуса.

В Риге в воскресенье ожидается снег, временами сильный, в первой половине ночи - метель. Температура днем будет около нуля.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, к 13:00 субботы самые сильные порывы ветра достигали 21,6 метра в секунду в Даугавгриве и 24 метра в секунду в Вентспилсском порту, а больше всего снега выпало в Цесисе - 33 см, Алуксне и Дагде - 38 см.

Галерея: Снегопад в Риге 4 марта

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