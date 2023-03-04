Фото ⟩ В воскресенье ветер стихнет, снега будет меньше

Скорость западного, северо-западного ветра в порывах составит 12-17 метров в секунду, в начале ночи еще ожидаются метели. Днем временами возможен снег, но сквозь облака будет выглядывать и солнце.

Температура воздуха ночью составит 0…-5 градусов, днем - -1…+2 градуса.

В Риге в воскресенье ожидается снег, временами сильный, в первой половине ночи - метель. Температура днем будет около нуля.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, к 13:00 субботы самые сильные порывы ветра достигали 21,6 метра в секунду в Даугавгриве и 24 метра в секунду в Вентспилсском порту, а больше всего снега выпало в Цесисе - 33 см, Алуксне и Дагде - 38 см.

ECMWF prognozētā sniega sega šovakar un pēc nedēļas. Nākamajā nedēļā Latvijā katru dienu gaidāmi sniega mākoņi, reizēm būs plaša un stipra snigšana, kā arī putenis. pic.twitter.com/OInT00CUzN — Jānis Trallis (@meteozinas) March 4, 2023

Галерея: Снегопад в Риге 4 марта