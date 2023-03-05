Синоптики: угроза наводнений в Екабпилсе снова может стать реальностью

Жители Екабпилса снова с опасением смотрят на возможные наводнения. Еще свежо в памяти пережитое в начале этого года, когда в результате быстрого повышения уровня воды пришлось эвакуировать жильцов 450 домов. Теперь прогнозы синоптиков свидетельствуют, что угрозы наводнения снова могут стать реальностью, хоть теперь они и обещают быть не столь драматичными, как в январе, сообщают Dienas ziņas.