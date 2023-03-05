Жители Екабпилса снова с опасением смотрят на возможные наводнения. Еще свежо в памяти пережитое в начале этого года, когда в результате быстрого повышения уровня воды пришлось эвакуировать жильцов 450 домов. Теперь прогнозы синоптиков свидетельствуют, что угрозы наводнения снова могут стать реальностью, хоть теперь они и обещают быть не столь драматичными, как в январе, сообщают Dienas ziņas.
Синоптики: угроза наводнений в Екабпилсе снова может стать реальностью
Синоптики: угроза наводнений в Екабпилсе снова может стать реальностью
Житель Екабпилса Янис показывает последствия наводнений в своем дворе: дом был полон воды и льда. В подвале вода дошла до крыльца, были повреждены все запасы. Опрошенные екабпилчане рассказывают, что пережитое стало горьким уроком, поэтому к предстоящему они уже подготовились.
"Мы ни к чему такому готовы не были, а теперь другое дело - насосы на месте", - рассказывает местная жительница Майя.
Самоуправление, в свою очередь, укрепило край дамбы. Улучшены и пункты плана гражданской обороны.
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