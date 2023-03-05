Фото ⟩ В понедельник ожидается снег и гроза

Ночью сильный снег пройдет в основном в Курземе, днем также в других регионах страны. Временами небо будет проясняться.

Ожидается слабый и умеренный западный ветер, временами порывами до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -1...-9 градусов, а днем на солнце - до -1...+2 градусов.

В Риге в понедельник временами ожидается снег, временами солнце. Ночью температура воздуха опустится до -4 градусов, в пригородах - до -8 градусов, днем составит около +1 градуса.

Галерея: Метель в Риге