Ночью температура опустится до -15 градусов

Температура воздуха опустится ниже -5 градусов почти на всей территории страны. Местами пойдет снег, будет дуть слабый ветер, преимущественно юго-западный.

Во вторник выглянет солнце, в Курземе и Видземе пройдет кратковременный снег. Начиная с запада страны станет пасмурно, начнется снегопад, юго-восточный ветер усилится порывами до 12-17 метров в секунду.

Днем температура воздуха повысится до -1...+2 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, слабый или умеренный южный ветер. Во вторник вечером ветер усилится, пойдет снег и мокрый снег. Минимальная температура воздуха утром составит -6 градусов, в пригородах до -12 градусов; днем потеплеет до +1...+2 градусов.