Во вторник в Латвии постепенно усилится южный, юго-западный ветер - во второй половине дня в юго-западных районах, а вечером уже почти по всей стране ожидаются порывы до 11-16 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
Во вторник постепенно усилится ветер; вечером ожидается метель
Во вторник постепенно усилится ветер; вечером ожидается метель
Будет светить солнце, но с запада придут облака. Местами в Курземе и Видземе ожидается кратковременный снег, после обеда под Лиепаей начнется метель, которая позже пройдет уже по всей Латвии, сообщает агентство LETA.
Температура воздуха поднимется до -1...+2 градусов.
В Риге ожидается солнечная погода, в течение дня постепенно станет облачно и поздним вечером ожидается метель. Усилится южный ветер, вечером ожидаются порывы юго-восточного ветра до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +2 градуса.
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