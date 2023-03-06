Вт, 7.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Во вторник постепенно усилится ветер; вечером ожидается метель

rus.tvnet.lv/LETA
Во вторник постепенно усилится ветер; вечером ожидается метель
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Метель в Риге
Метель в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник в Латвии постепенно усилится южный, юго-западный ветер - во второй половине дня в юго-западных районах, а вечером уже почти по всей стране ожидаются порывы до 11-16 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Будет светить солнце, но с запада придут облака. Местами в Курземе и Видземе ожидается кратковременный снег, после обеда под Лиепаей начнется метель, которая позже пройдет уже по всей Латвии, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха поднимется до -1...+2 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода, в течение дня постепенно станет облачно и поздним вечером ожидается метель. Усилится южный ветер, вечером ожидаются порывы юго-восточного ветра до 14 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +2 градуса.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Наверх