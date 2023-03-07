На Латвию снова надвигается метель: в среду ожидается снег

Местами снегопад будет сильным, но возможны и прояснения. Ночью дороги по всей стране станут скользкими, местами образуются снежные заносы; в течение дня условия движения на основных дорогах улучшатся.

Южный, юго-восточный ветер начиная с Курземе сменится юго-западным, западным. Его скорость порывами будет достигать 15-20 метров в секунду, местами на Курземском побережье - 25 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит 0...-5 градусов, днем воздух прогреется до -1...+2 градусов.

В Риге тоже ожидается метель. Скорость южного, а затем юго-западного ветра порывами составит до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет близка к нулю.