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На Латвию снова надвигается метель: в среду ожидается снег

rus.tvnet.lv/LETA
На Латвию снова надвигается метель: в среду ожидается снег
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Зима в Латвии
Зима в Латвии Фото: Evija Trifanova/LETA

Во вторник во второй половине дня к Латвии с запада приближается циклон со снегопадом, и завтра, 8 марта, по всей стране ожидается снег и порывистый ветер, прогнозируют синоптики.

Местами снегопад будет сильным, но возможны и прояснения. Ночью дороги по всей стране станут скользкими, местами образуются снежные заносы; в течение дня условия движения на основных дорогах улучшатся.

Южный, юго-восточный ветер начиная с Курземе сменится юго-западным, западным. Его скорость порывами будет достигать 15-20 метров в секунду, местами на Курземском побережье - 25 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит 0...-5 градусов, днем воздух прогреется до -1...+2 градусов.

В Риге тоже ожидается метель. Скорость южного, а затем юго-западного ветра порывами составит до 17 метров в секунду. Температура воздуха будет близка к нулю.

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