Снегопад, ветер и сильная метель: прогноз синоптиков на 8 марта

Наиболее сильные порывы ветра ожидаются во второй половине дня и вечером, когда скорость западного, юго-западного ветра порывами достигнет 17-22 метров в секунду, в Курземе - 23-27 метров в секунду.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за сильного ветра в западной и центральной частях страны, в Курземе и Видземе действует также предупреждение о сильном снегопаде и метели.

Небо будет преимущественно облачным. Максимальная температура воздуха составит -1...+2 градуса.

В Риге временами ожидаются снег и метель, воздух прогреется до +1 градуса. Утром усилится южный ветер, во второй половине дня скорость западного, юго-западного ветра порывами достигнет 16 метров в секунду, на западе - до 20 метров в секунду.

Погоду определяет циклон, его центр перемещается от Балтийского моря в Санкт-Петербург.