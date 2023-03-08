Ледяной дождь и морозы до -25 градусов: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

В четверг с уходом циклона ветер утихнет и выглянет солнце. Ночью и утром местами продолжатся снег и метель, днем местами ожидается кратковременный снег, температура воздуха составит +1...-4 градуса.

При ясном небе в ночь с четверга на пятницу усилится мороз, местами в Видземе и Латгале температура воздуха понизится до -20...-25 градусов. В пятницу днем солнце прогреет воздух до +1...-4 градусов.

Следующий циклон может достичь Латвии уже в пятницу вечером. В субботу ожидаются обильные осадки - не только снег, но и дождь, возможен ледяной дождь. В конце недели снова похолодает, в воскресенье ожидается только снег, выглянет солнце.

В начале следующей недели придет новый циклон, температура воздуха на юге страны может подняться до +10 градусов, а затем местами столбик термометра может ненадолго опуститься ниже -10 градусов.

Как в эти выходные, так и в начале следующей недели скорость ветра порывами может достигать 20 метров в секунду, на побережье - еще сильнее.