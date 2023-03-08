Вечером в среду, 8 марта, на Вентспилс и другие места на севере Курземе обрушились сильные снегопады и метели, людям рекомендуют оставаться в помещениях и не отправляться в путь, свидетельствует метеорологическая информация, сообщает агентство LETA.
Видео ⟩ Снежная буря достигла Вентспилса. Жителей призывают оставаться в помещениях
В связи со снегом и метелью особенно осложнены условия движения на Вентспилсском шоссе (А10) от Кудры до Усмы и на Лиепайском шоссе (А9) от перекрестка на Апшупе до Аннениеки, свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi (LVC).
Вечером и ночью снег и метели продолжатся.
По данным синоптиков, порывы ветра в Вентспилсе достигают скорости 27 метров в секунду.
Ap 6 vakarā bij tā. #Ventspils #Meteo #snowstorm #pūš pic.twitter.com/NUNq3YEYnT— Peteris (@Neimanis) March 8, 2023
8 marts #ventspils pic.twitter.com/XTWfQEbbcy— Gatis Tomsons (@gacha) March 8, 2023
Видимость во время снежной бури - ниже ста метров, периодически она приближается к нулевой. Из-за наносов дороги могут стать непроезжаемыми.
Из-за снега сильно осложнены условия движения и в Курземе, где произошло несколько аварий.
Кроме того, на отдельных дорогах возникли пробки. В частности, большой затор образовался у Бауски.
Напомним, вечером в среду и в ночь на четверг во многих регионах Латвии начиная с северо-запада ожидаются сильные метели, которые местами перерастут в снежную бурю, прогнозируют синоптики.
На большей части страны ожидается западный ветер порывами до 17-22 метров в секунду, в Курземе и на Видземском побережье - до 23-27 метров в секунду. Ночью ветер ослабнет.
Ожидается, что снежная буря затронет северные и центральные регионы Курземе и юго-запад Видземе. Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Вентспилсе.
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