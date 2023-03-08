Видео ⟩ Снежная буря достигла Вентспилса. Жителей призывают оставаться в помещениях

В связи со снегом и метелью особенно осложнены условия движения на Вентспилсском шоссе (А10) от Кудры до Усмы и на Лиепайском шоссе (А9) от перекрестка на Апшупе до Аннениеки, свидетельствует информация Latvijas valsts ceļi (LVC).

Вечером и ночью снег и метели продолжатся.

По данным синоптиков, порывы ветра в Вентспилсе достигают скорости 27 метров в секунду.

Видимость во время снежной бури - ниже ста метров, периодически она приближается к нулевой. Из-за наносов дороги могут стать непроезжаемыми.

Из-за снега сильно осложнены условия движения и в Курземе, где произошло несколько аварий.

Кроме того, на отдельных дорогах возникли пробки. В частности, большой затор образовался у Бауски.

Напомним, вечером в среду и в ночь на четверг во многих регионах Латвии начиная с северо-запада ожидаются сильные метели, которые местами перерастут в снежную бурю, прогнозируют синоптики.

На большей части страны ожидается западный ветер порывами до 17-22 метров в секунду, в Курземе и на Видземском побережье - до 23-27 метров в секунду. Ночью ветер ослабнет.

Ожидается, что снежная буря затронет северные и центральные регионы Курземе и юго-запад Видземе. Самые сильные порывы ветра прогнозируются в Вентспилсе.