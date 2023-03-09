В четверг днем снегопад прекратится, будет солнечно

Утром во многих местах еще будет идти кратковременный снег, во второй половине дня значительных осадков уже не ожидается.

Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, в Курземе также вероятна безветренная погода.

Температура воздуха в середине дня составит от +2 градусов на юго-западе Курземе до -4 градусов на Алуксненской возвышенности. Вечером температура резко понизится.

В Риге осадки прекратятся, небо прояснится, будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха не поднимется выше нуля.