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В четверг днем снегопад прекратится, будет солнечно

rus.tvnet.lv/LETA
В четверг днем снегопад прекратится, будет солнечно
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Фото: LETA

В четверг, 9 марта, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, более густая облачность сохранится в восточных регионах, прогнозируют синоптики.

Утром во многих местах еще будет идти кратковременный снег, во второй половине дня значительных осадков уже не ожидается.

Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, в Курземе также вероятна безветренная погода.

Температура воздуха в середине дня составит от +2 градусов на юго-западе Курземе до -4 градусов на Алуксненской возвышенности. Вечером температура резко понизится.

В Риге осадки прекратятся, небо прояснится, будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха не поднимется выше нуля.

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