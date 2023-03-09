В четверг, 9 марта, в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода, более густая облачность сохранится в восточных регионах, прогнозируют синоптики.
В четверг днем снегопад прекратится, будет солнечно
В четверг днем снегопад прекратится, будет солнечно
Утром во многих местах еще будет идти кратковременный снег, во второй половине дня значительных осадков уже не ожидается.
Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, в Курземе также вероятна безветренная погода.
Температура воздуха в середине дня составит от +2 градусов на юго-западе Курземе до -4 градусов на Алуксненской возвышенности. Вечером температура резко понизится.
В Риге осадки прекратятся, небо прояснится, будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного, температура воздуха не поднимется выше нуля.
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