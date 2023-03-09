Пт, 10.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В пятницу будет облачно; потеплеет до +1 градуса

rus.tvnet.lv/LETA
В пятницу будет облачно; потеплеет до +1 градуса
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Мороз. Иллюстративное фото
Мороз. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В пятницу в Латвии, начиная с юга страны, небо постепенно затянет облаками, ближе к вечеру местами в восточных районах ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.

Юго-восточный ветер станет умеренным, на юге страны ожидаются порывы до 12 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +1...-4 градуса.

В Риге будет светить солнце, во второй половине дня станет облачно, однако осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до нуля градусов.

Галерея: Мороз в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх