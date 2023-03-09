В пятницу будет облачно; потеплеет до +1 градуса

Юго-восточный ветер станет умеренным, на юге страны ожидаются порывы до 12 метров в секунду.

В Риге будет светить солнце, во второй половине дня станет облачно, однако осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до нуля градусов.