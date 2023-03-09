В пятницу в Латвии, начиная с юга страны, небо постепенно затянет облаками, ближе к вечеру местами в восточных районах ожидается небольшой снег, прогнозируют синоптики.
В пятницу будет облачно; потеплеет до +1 градуса
В пятницу будет облачно; потеплеет до +1 градуса
Юго-восточный ветер станет умеренным, на юге страны ожидаются порывы до 12 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +1...-4 градуса.
В Риге будет светить солнце, во второй половине дня станет облачно, однако осадков не ожидается. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до нуля градусов.
Галерея: Мороз в Латвии
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