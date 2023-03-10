В субботу, 11 марта, в центральных и восточных регионах Латвии пройдет сильный снегопад, в Латгале и Селии - также дождь, прогнозируют синоптики.
В субботу ожидается сильный снегопад и дождь. Местами могут ломаться деревья
В субботу ожидается сильный снегопад и дождь. Местами могут ломаться деревья
Днем обширная зона осадков пересечет страну с юга. Во многих регионах ожидается сильный снег, ледяной дождь и мокрый снег, в Латгале и Селии - дождь.
Местами в центральных и восточных регионах страны под тяжестью снега и льда могут ломаться деревья. На западе Курземе осадков будет мало.
Слабый и умеренный восточный ветер перейдет в северный, северо-западный порывами до 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до -3...-9 градусов, днем составит -3...+2 градуса, на юге Латгале - до +4 градусов.
В Риге в субботу днем ожидается сильный снег, вечером - метель. Ночью температура воздуха составит -5 градусов, днем - до -1 градуса.
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