В субботу ожидается сильный снегопад и дождь. Местами могут ломаться деревья

Днем обширная зона осадков пересечет страну с юга. Во многих регионах ожидается сильный снег, ледяной дождь и мокрый снег, в Латгале и Селии - дождь.

Местами в центральных и восточных регионах страны под тяжестью снега и льда могут ломаться деревья. На западе Курземе осадков будет мало.

Слабый и умеренный восточный ветер перейдет в северный, северо-западный порывами до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -3...-9 градусов, днем составит -3...+2 градуса, на юге Латгале - до +4 градусов.

В Риге в субботу днем ожидается сильный снег, вечером - метель. Ночью температура воздуха составит -5 градусов, днем - до -1 градуса.