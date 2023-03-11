В ближайшие 1-3 часа в центральных районах страны ожидается очень сильный снегопад, предупреждает Латвийский метеоцентр.
В ближайшие часы ожидается сильный снегопад, в силе оранжевое предупреждение
В ближайшие часы ожидается сильный снегопад, в силе оранжевое предупреждение
Местами в центральных районах страны продолжится очень сильный снегопад, толщина снежного покрова увеличится на 10 сантиметров. Видимость в моменты ухудшится до 500-1000 метров.
В центральных районах, в том числе в Риге, объявлено оранжевое предупреждение, что означает, что очень сильный снегопад на просторных территориях нарушит движение транспорта на дорогах и железных дорогах, воздушное сообщение, а также движение пешеходов. Двигаясь по дорогам, следует быть крайне осторожными, планируете на все больше времени.
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