В ближайшие часы ожидается сильный снегопад, в силе оранжевое предупреждение

В центральных районах, в том числе в Риге, объявлено оранжевое предупреждение, что означает, что очень сильный снегопад на просторных территориях нарушит движение транспорта на дорогах и железных дорогах, воздушное сообщение, а также движение пешеходов. Двигаясь по дорогам, следует быть крайне осторожными, планируете на все больше времени.