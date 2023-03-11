Фото ⟩ Толщина снежного покрова в Риге - самая большая с декабря, сообщают синоптики

До этого самый толстый снежный покров в Риге был в 2021 году - в феврале того года максимальная толщина снега достигала 28 сантиметров, в декабре - 25 сантиметров. В начале 2010 и 2011 годов глубина снега в Риге достигала 60 сантиметров, в 2010 году даже в середине марта столица была покрыта снегом в 60 сантиметров.

С субботнего утра толщина снежного покрова в столице увеличилась на восемь сантиметров.

На станции наблюдений в Добеле он вырос с нуля до десяти сантиметров, в Мадонне - с 33 до 41 сантиметра, в Гулбене - с 23 до 30 сантиметров, на других станциях наблюдаемые изменения толщины снега были меньше.

Большую часть Латвии покрывает слой снега в 5-35 сантиметров, местами в Видземе и Латгале снег глубже. Самый толстый покров снега в субботу вечером - 54 сантиметра - в Приекуле, а также в Алуксне и Дагде (49 сантиметров).

Фото: Метель в Риге

Синоптики прогнозируют, что в первой половине следующей недели снег быстро растает и возможно затопление низин.