В воскресенье местами в юго-западных регионах Латвии - в основном в центральной и южной Курземе - ожидается сильный снег и метель, прогнозируют синоптики.
На юго-западе Латвии ожидаются сильные снегопады
На юго-западе Латвии ожидаются сильные снегопады
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение в связи с сильным снегопадом в западной части страны - в некоторых местах снежный покров увеличится на 5-9 сантиметров.
В воскресенье на большей части территории страны значительных осадков не ожидается, выглянет солнце. Будет дуть западный, северо-западный ветер, слабый до умеренного, на юге Курземе порывистый.
Температура воздуха повысится до -1..+2 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, вероятность осадков низкая, слабый западный ветер сменится северо-западным, температура воздуха повысится до +1 градуса.
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