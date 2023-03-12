На юго-западе Латвии ожидаются сильные снегопады

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение в связи с сильным снегопадом в западной части страны - в некоторых местах снежный покров увеличится на 5-9 сантиметров.

В воскресенье на большей части территории страны значительных осадков не ожидается, выглянет солнце. Будет дуть западный, северо-западный ветер, слабый до умеренного, на юге Курземе порывистый.

Температура воздуха повысится до -1..+2 градусов.

В Риге ожидается переменная облачность, вероятность осадков низкая, слабый западный ветер сменится северо-западным, температура воздуха повысится до +1 градуса.