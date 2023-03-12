Во вторник температура повысится до +10, а потом опять похолодает

В ночь на понедельник облаков будет мало, температура воздуха опустится до -5...-10 градусов, местами на побережье будет не ниже -1 градуса. Днем с запада придет теплый атмосферный фронт - облачность усилится, в середине дня в Курземе, а затем и в остальной части страны начнется снегопад, который перейдет в дождь.

Уже в ночь на вторник воздух прогреется до +3...+7 градусов, ожидается южный ветер порывами до 14-19 метров в секунду. Днем в южных и западных районах страны температура воздуха повысится до +10 градусов. Во многих районах ожидаются туман и дождь.

Теплый и влажный воздух, а также дождь и ветер будут способствовать таянию снега - там, где снежный покров тоньше десяти сантиметров, он растает полностью. Образуются большие лужи, уровень воды в реках стремительно поднимется.

В среду с запада начнет поступать более сухой и прохладный воздух. Следующие несколько ночей будут морозными, но на выходных может стать теплее. Временами возможен как дождь, так и снег.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, вторая половина марта в целом ожидается прохладной - по-прежнему временами ожидается снег, а температура воздуха часто будет опускаться ниже нуля.