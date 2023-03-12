Понедельник будет богатым на осадки: ожидается как снег, так и дождь

Ожидается как снег и мокрый снег, так и дождь. На востоке страны осадки начнутся только ближе к вечеру.

Немного усилится южный, юго-западный ветер - во второй половине дня и вечером ожидаются порывы до 11-16 метров в секунду, местами на побережье - до 19 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит 0...+4 градуса, в ночь на вторник она поднимется до +3...+7 градусов.

В Риге первый день недели будет облачным, после обеда ожидаются осадки. Вечером порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 15 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +2 градусов, в ночь на вторник станет теплее.

С запада к Латвии приближается теплый атмосферный фронт.

Ожидается повышение уровня воды в реках

В ближайшие дни дождь и тающий снег вызовут резкое повышение уровня воды.

По данным синоптиков, самое сильное повышение уровня воды ожидается в маленьких реках во вторник и в среду. Уровень воды местами поднимется более чем на метр.

Наиболее глубокий снег наблюдается в Видземе и Латгале, поэтому в этих регионах возможны наибольшие паводки. Меньше всего снега в Земгале.

Ожидается, что во вторник на большей части территории страны температура воздуха достигнет +6...+11 градусов, однако в ночь на четверг по всей Латвии приморозит, небольшой мороз ожидается и в ночь на пятницу, в свою очередь в конце недели температура воздуха может подняться выше +10 градусов.

В маленьких реках самый высокий уровень воды ожидается на этой рабочей неделе, однако в Айвиексте, Даугаве и Гауе максимальный уровень воды возможен на следующей неделе и еще неделей позже.