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В ночь на понедельник в Латвии ожидается мороз

rus.tvnet.lv/LETA
В ночь на понедельник в Латвии ожидается мороз
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Зима в Латвии. Иллюстративное фото.
Зима в Латвии. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии понизится до -5..-10 градусов, местами на побережье до -1 градуса, прогнозируют синоптики.

Ночью и утром будет небольшая облачность, в начале ночи в восточных районах пройдет кратковременный снег. Слабый и умеренный западный ветер сменится южным.

В течение дня, начиная с юго-запада, облачность усилится, ожидаются осадки – в середине дня в Курземе, позже в остальной Латвии начнется снегопад, который перейдет в дождь.

Температура воздуха повысится до 0..+3 градусов. Ветер южный, юго-восточный усилится порывами до 12-17 метров в секунду.

В Риге новая неделя начнется с солнечной погоды, затем облачность усилится, вечером ожидается мокрый снег, метель. Минимальная температура воздуха ночью составит -6 градусов, в пригородах до -9 градусов; днем воздух прогреется до +1 градуса.

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