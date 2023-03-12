В ночь на понедельник температура воздуха в Латвии понизится до -5..-10 градусов, местами на побережье до -1 градуса, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник в Латвии ожидается мороз
Ночью и утром будет небольшая облачность, в начале ночи в восточных районах пройдет кратковременный снег. Слабый и умеренный западный ветер сменится южным.
В течение дня, начиная с юго-запада, облачность усилится, ожидаются осадки – в середине дня в Курземе, позже в остальной Латвии начнется снегопад, который перейдет в дождь.
Температура воздуха повысится до 0..+3 градусов. Ветер южный, юго-восточный усилится порывами до 12-17 метров в секунду.
В Риге новая неделя начнется с солнечной погоды, затем облачность усилится, вечером ожидается мокрый снег, метель. Минимальная температура воздуха ночью составит -6 градусов, в пригородах до -9 градусов; днем воздух прогреется до +1 градуса.
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