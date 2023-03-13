Во вторник, 14 марта, в Латвии будет облачно и туманно, местами пройдут дожди, на востоке страны в начале ночи ожидаются снег и метель, прогнозируют синоптики.
Синоптики: вторник будет теплым и ветреным
Уже ночью станет теплее, а максимальная температура во вторник составит +5..+11 градусов. В последний раз так тепло было 1 января, когда в Даугавпилсе был побит национальный рекорд тепла для этого дня и температура воздуха составила +11,1 градуса.
Проселочные дороги, покрытые укатанным снегом, под воздействием дождя станут особенно скользкими. При быстром таянии снега образуются лужи, возможно затопление низин.
Ветер южный, юго-западный, будет дуть порывами со скоростью 14-19 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду. Днем ветер немного утихнет.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за ветра на западном побережье Курземе и на северном побережье Видземе.
В Риге во вторник небо будет затянуто облаками, временами ожидаются дожди. Будет дуть южный ветер порывами до 13 метров в секунду, ночью - до 16 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +6 градусов ночью и +10 градусов днем.
Галерея: Улицы Риги
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