Синоптики: вторник будет теплым и ветреным

Уже ночью станет теплее, а максимальная температура во вторник составит +5..+11 градусов. В последний раз так тепло было 1 января, когда в Даугавпилсе был побит национальный рекорд тепла для этого дня и температура воздуха составила +11,1 градуса.

Проселочные дороги, покрытые укатанным снегом, под воздействием дождя станут особенно скользкими. При быстром таянии снега образуются лужи, возможно затопление низин.

Ветер южный, юго-западный, будет дуть порывами со скоростью 14-19 метров в секунду, местами до 22 метров в секунду. Днем ветер немного утихнет.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за ветра на западном побережье Курземе и на северном побережье Видземе.

В Риге во вторник небо будет затянуто облаками, временами ожидаются дожди. Будет дуть южный ветер порывами до 13 метров в секунду, ночью - до 16 метров в секунду. Температура воздуха повысится до +6 градусов ночью и +10 градусов днем.

Галерея: Улицы Риги