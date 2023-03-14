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В ночь на среду ожидаются дожди; днем потеплеет до +7 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В ночь на среду ожидаются дожди; днем потеплеет до +7 градусов
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Фото: Shutterstock

В ночь на среду и утром в Латвии ожидаются кратковременные дожди, на востоке страны осадки продолжатся и в первой половине дня, прогнозируют синоптики.

Начиная с запада облачность уменьшится, выглянет солнце, только в Латгале сохранится облачная погода.

Ожидается умеренный западный, юго-западный ветер порывами 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха составит +2...+7 градусов, утром в Курземе - около 0 градусов.

В Риге ночью пройдет дождь, днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха утром составит до +3 градусов, днем - около +6 градусов.

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