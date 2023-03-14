В ночь на среду и утром в Латвии ожидаются кратковременные дожди, на востоке страны осадки продолжатся и в первой половине дня, прогнозируют синоптики.
В ночь на среду ожидаются дожди; днем потеплеет до +7 градусов
В ночь на среду ожидаются дожди; днем потеплеет до +7 градусов
Начиная с запада облачность уменьшится, выглянет солнце, только в Латгале сохранится облачная погода.
Ожидается умеренный западный, юго-западный ветер порывами 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха составит +2...+7 градусов, утром в Курземе - около 0 градусов.
В Риге ночью пройдет дождь, днем существенных осадков не ожидается. Температура воздуха утром составит до +3 градусов, днем - около +6 градусов.
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