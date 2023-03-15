В среду, 15 марта, в Латвии уменьшится облачность, в большинстве регионов страны будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
В среду на большей части страны будет светить солнце
В среду на большей части страны будет светить солнце
Более облачная погода сохранится в восточных регионах. Утром во многих районах Видземе и Латгале еще ожидаются осадки, в основном дождь, а позже они будут локальными и кратковременными.
Будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха составит +2...+6 градусов. Вечером станет немного холоднее.
В Риге в среду сквозь облака проглянет солнце, воздух прогреется до +6 градусов.
Галерея: Погода в Латвии
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