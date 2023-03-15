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В среду на большей части страны будет светить солнце

TVNET/LETA
В среду на большей части страны будет светить солнце
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Погода
Погода Фото: Shutterstock

В среду, 15 марта, в Латвии уменьшится облачность, в большинстве регионов страны будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Более облачная погода сохранится в восточных регионах. Утром во многих районах Видземе и Латгале еще ожидаются осадки, в основном дождь, а позже они будут локальными и кратковременными.

Будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха составит +2...+6 градусов. Вечером станет немного холоднее.

В Риге в среду сквозь облака проглянет солнце, воздух прогреется до +6 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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