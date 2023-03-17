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В субботу будет сухо и ветрено

rus.tvnet.lv/LETA
В субботу будет сухо и ветрено
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Весна. Иллюстративное фото.
Весна. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В субботу в Латвии осадков не ожидается, будет дуть порывистый южный ветер, прогнозируют синоптики.

Ночью в западной и центральной частях страны скорость ветра порывами составит 9-14 метров в секунду, днем по всей Латвии ожидаются порывы до 12-17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от -4 градусов в восточных районах до +3 градусов на Курземском побережье. Днем ожидается +4..+8 градусов.

Будет облачно с прояснениями, самый ясный день ожидается в Латгале.

В субботу в Риге будет преимущественно облачно, без осадков. Южный ветер днем усилится порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит +2 градуса ночью и +7 градусов днем.

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