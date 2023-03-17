В субботу будет сухо и ветрено

Ночью в западной и центральной частях страны скорость ветра порывами составит 9-14 метров в секунду, днем по всей Латвии ожидаются порывы до 12-17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от -4 градусов в восточных районах до +3 градусов на Курземском побережье. Днем ожидается +4..+8 градусов.

Будет облачно с прояснениями, самый ясный день ожидается в Латгале.

В субботу в Риге будет преимущественно облачно, без осадков. Южный ветер днем усилится порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит +2 градуса ночью и +7 градусов днем.