В субботу, 18 марта, значительных осадков в Латвии не ожидается, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В субботу будет ветрено, но без осадков
В субботу будет ветрено, но без осадков
В течение дня небо будет затянуто облаками, но на востоке страны время от времени ожидаются прояснения.
Ветер от слабого до умеренного, временами порывистый, преимущественно будет дуть с юга. Столбики термометров поднимутся до отметки +4...+8 градусов.
Хотя в Риге небо в основном будет затянуто облаками, днем осадков не ожидается. Ветер - южный, от слабого до умеренного, временами порывистый.
Температура воздуха в Риге в субботу составит +6...+8 градусов.
Галерея: Весна в Латвии
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