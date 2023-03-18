В субботу будет ветрено, но без осадков

В течение дня небо будет затянуто облаками, но на востоке страны время от времени ожидаются прояснения.

Ветер от слабого до умеренного, временами порывистый, преимущественно будет дуть с юга. Столбики термометров поднимутся до отметки +4...+8 градусов.

Хотя в Риге небо в основном будет затянуто облаками, днем осадков не ожидается. Ветер - южный, от слабого до умеренного, временами порывистый.

Температура воздуха в Риге в субботу составит +6...+8 градусов.

Галерея: Весна в Латвии