Сб, 18.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В субботу будет ветрено, но без осадков

TVNET/LETA
В субботу будет ветрено, но без осадков
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Весна в Латвии
Весна в Латвии Фото: Zane Bitere/LETA

В субботу, 18 марта, значительных осадков в Латвии не ожидается, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня небо будет затянуто облаками, но на востоке страны время от времени ожидаются прояснения.

Ветер от слабого до умеренного, временами порывистый, преимущественно будет дуть с юга. Столбики термометров поднимутся до отметки +4...+8 градусов.

Хотя в Риге небо в основном будет затянуто облаками, днем осадков не ожидается. Ветер - южный, от слабого до умеренного, временами порывистый.

Температура воздуха в Риге в субботу составит +6...+8 градусов.

Галерея: Весна в Латвии

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх