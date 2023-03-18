Ночью местами в северной части страны ожидается небольшой дождь, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на воскресенье местами возможны дожди
В ночь на воскресенье местами возможны дожди
Прояснения ночью возможны лишь временами, и местами в северной части страны вероятен небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса.
В Риге ночью небо будет проясняться лишь временами, однако значительных осадков не ожидается. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит +3...+4 градуса.
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