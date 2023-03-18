В ночь на воскресенье местами возможны дожди

Прояснения ночью возможны лишь временами, и местами в северной части страны вероятен небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит -1...+4 градуса.

В Риге ночью небо будет проясняться лишь временами, однако значительных осадков не ожидается. Будет дуть южный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит +3...+4 градуса.

Галерея: В Риге отметили "День рождения Шерлока Холмса