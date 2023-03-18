Видео ⟩ Мощное северное сияние озарило небо над Тарту

По словам астронома-любителя Вильяма Такиса, он записал кадры совершенно обычной камерой Sony, однако северное сияние можно было увидеть даже невооруженным глазом. "Обычно северное сияние кажется белым или серым над городским пространством, довольно редко можно увидеть зеленое или красное в засветленном городе, но в этот раз цвета были очень четко различимы", – отметил автор видео.