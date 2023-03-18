Астроном-любитель Вильям Такис снял северное сияние над Тарту, которое довольно редко можно увидеть невооруженным глазом в городской местности со световым загрязнением. Такое яркое северное сияние может быть связано с мощной солнечной вспышкой, обрушившейся на Землю на прошлой неделе, пишет Prognoz.ee.
Видео ⟩ Мощное северное сияние озарило небо над Тарту
По словам астронома-любителя Вильяма Такиса, он записал кадры совершенно обычной камерой Sony, однако северное сияние можно было увидеть даже невооруженным глазом. "Обычно северное сияние кажется белым или серым над городским пространством, довольно редко можно увидеть зеленое или красное в засветленном городе, но в этот раз цвета были очень четко различимы", – отметил автор видео.
По словам Такиса, мощное северное сияние могло быть связано с сильной солнечной вспышкой, обрушившейся на Землю в начале прошлой недели, на что указывают выброшенные наполненные энергией частицы.
Северное сияние – оптическое явление, происходящее в верхних слоях атмосферы, причиной которого является столкновение заряженных частиц, идущих от Солнца (так называемый солнечный ветер), с частицами, находящимися в атмосфере Земли.
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