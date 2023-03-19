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В воскресенье воздух прогреется до +10 градусов

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В воскресенье воздух прогреется до +10 градусов
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Весна в Латвии
Весна в Латвии Фото: Evija Trifanova/LETA

В воскресенье, 19 марта, воздух на юге Латвии прогреется до +10 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет пасмурным, временами с прояснениями. Утром местами, преимущественно в центральных районах, ожидается небольшой дождь. При слабом ветре к вечеру в отдельных местах образуется туман.

Максимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов, а на юге страны воздух прогреется до +10 градусов.

В Риге в воскресенье сохранится облачность, в утренние часы пройдет небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, который в течение дня постепенно стихнет. Температура воздуха составит +7...+9 градусов.

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