В воскресенье, 19 марта, воздух на юге Латвии прогреется до +10 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В воскресенье воздух прогреется до +10 градусов
В воскресенье воздух прогреется до +10 градусов
День будет пасмурным, временами с прояснениями. Утром местами, преимущественно в центральных районах, ожидается небольшой дождь. При слабом ветре к вечеру в отдельных местах образуется туман.
Максимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов, а на юге страны воздух прогреется до +10 градусов.
В Риге в воскресенье сохранится облачность, в утренние часы пройдет небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, который в течение дня постепенно стихнет. Температура воздуха составит +7...+9 градусов.
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