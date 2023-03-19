В воскресенье воздух прогреется до +10 градусов

День будет пасмурным, временами с прояснениями. Утром местами, преимущественно в центральных районах, ожидается небольшой дождь. При слабом ветре к вечеру в отдельных местах образуется туман.

Максимальная температура воздуха составит +4...+9 градусов, а на юге страны воздух прогреется до +10 градусов.

В Риге в воскресенье сохранится облачность, в утренние часы пройдет небольшой дождь. Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, который в течение дня постепенно стихнет. Температура воздуха составит +7...+9 градусов.

Галерея: Животные в Латвии