На следующей неделе в Латвии ожидается дождливая погода, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Фото ⟩ Латвию ждет неделя дождей
В начале следующей недели ожидаются относительно комфортные погодные условия: время от времени будут идти дожди и дуть преимущественно слабый ветер, во многих местах станет формироваться туман, что затруднит дорожные условия. Температура воздуха днем повысится до +10 градусов, ночью в основном сохранится также выше нулевой отметки.
Однако к концу рабочей недели на погоду в большей степени повлияет действие циклонов - ожидаются богатые на осадки выходные.
В понедельник, 20 марта, прогнозируется облачная погода, днем местами с прояснениями. После обеда в западных и центральных районах пойдут дожди. При слабом южном ветре ночью в отдельных районах, а в Курземе вечером образуется туман.
Ночью температура воздуха будет в пределах 0...+5 градусов, днем составит от +8 до +13 градусов, местами на побережье будет на несколько градусов прохладнее - от +6 до +8 градусов.
Во вторник, 21 марта, небо затянет облаками, которые местами принесут кратковременный дождь, а на востоке - также мокрый снег. Видимость в некоторых районах ухудшится из-за тумана. Ночью будет преобладать западный ветер от слабого до умеренного, днем ветер стихнет. Температура воздуха как ночью, так и днем ожидается в пределах +1...+6 градусов.
В ночь на среду, 22 марта, Латвию пересечет зона осадков - во многих местах ожидаются дожди. Небо будет затянуто облаками, ветер - южный от слабого до умеренного. В ночные часы воздух остынет до -2...+3 градусов, а днем столбики термометра поднимутся до +4...+8 градусов.
Текущие прогнозы свидетельствуют, что в конце рабочей недели северную часть Балтийского моря с запада пересекут еще несколько циклонов, которые принесут в Латвию сильные дожди: в четверг, 23 марта, ночью местами, а днем уже во многих районах будет дождь, в пятницу, 24 марта, синоптическая ситуация останется аналогичной. Ночами температура воздуха станет понижаться до +1...+5 градусов. В светлое время столбик термометра будет достигать отметок +5...+10 градусов.
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