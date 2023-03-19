Фото ⟩ Латвию ждет неделя дождей

В начале следующей недели ожидаются относительно комфортные погодные условия: время от времени будут идти дожди и дуть преимущественно слабый ветер, во многих местах станет формироваться туман, что затруднит дорожные условия. Температура воздуха днем повысится до +10 градусов, ночью в основном сохранится также выше нулевой отметки.

Однако к концу рабочей недели на погоду в большей степени повлияет действие циклонов - ожидаются богатые на осадки выходные.

В понедельник, 20 марта, прогнозируется облачная погода, днем местами с прояснениями. После обеда в западных и центральных районах пойдут дожди. При слабом южном ветре ночью в отдельных районах, а в Курземе вечером образуется туман.

Ночью температура воздуха будет в пределах 0...+5 градусов, днем составит от +8 до +13 градусов, местами на побережье будет на несколько градусов прохладнее - от +6 до +8 градусов.