В понедельник местами воздух прогреется до +13 градусов

В течение дня ожидается облачная погода, местами небо прояснится, а во второй половине дня в западных и центральных регионах страны пройдут дожди.

Будет преобладать слабый южный, юго-западный ветер, вечером в Курземе образуется туман.

Воздух прогреется до +8...+13 градусов, в прибрежных районах - до +6...+8 градусов.

В Риге день будет облачным, вечером ожидается дождь. Температура воздуха составит +10...+12 градусов.