Температура воздуха в Латвии в понедельник местами может достичь +13 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В понедельник местами воздух прогреется до +13 градусов
В понедельник местами воздух прогреется до +13 градусов
В течение дня ожидается облачная погода, местами небо прояснится, а во второй половине дня в западных и центральных регионах страны пройдут дожди.
Будет преобладать слабый южный, юго-западный ветер, вечером в Курземе образуется туман.
Воздух прогреется до +8...+13 градусов, в прибрежных районах - до +6...+8 градусов.
В Риге день будет облачным, вечером ожидается дождь. Температура воздуха составит +10...+12 градусов.
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