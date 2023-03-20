Пн, 20.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В понедельник местами воздух прогреется до +13 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
В понедельник местами воздух прогреется до +13 градусов
Facebook Telegram Whatsapp
Comments
Переход из зимы в весну. Иллюстративное фото.
Переход из зимы в весну. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Температура воздуха в Латвии в понедельник местами может достичь +13 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня ожидается облачная погода, местами небо прояснится, а во второй половине дня в западных и центральных регионах страны пройдут дожди.

Будет преобладать слабый южный, юго-западный ветер, вечером в Курземе образуется туман.

Воздух прогреется до +8...+13 градусов, в прибрежных районах - до +6...+8 градусов.

В Риге день будет облачным, вечером ожидается дождь. Температура воздуха составит +10...+12 градусов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Наверх