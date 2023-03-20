Вечером в Латвии начнется астрономическая весна

По данным портала timeanddate.com 20 марта, в 23:24 наступит эквинокс - момент времени, когда центр солнечного диска пересекает небесный экватор и попадает в небо северного полушария.

В северном полушарии Земли начинается астрономическая весна, а в южном полушарии наступает осень.

Метеорологическая зима в Латвии началась 17 ноября прошлого года, когда средняя температура стабильно снизились ниже нуля.

На нескольких станциях метеонаблюдений в Курземе метеорологическая зима завершилась в самую раннюю дату - 6 февраля. До 10 февраля она закончилась и местами в центральной части страны, а в остальной стране метеорологическая весна началась в середине марта.

В начале февраля в северном полушарии земли завершились самые темные три месяца года, или так называемая солярная зима. Самый светлый квартал года начнется 7 мая и закончится 5 августа.

Астрономическая весна продолжится до летнего солнцестояния, которое наступит 21 июня.