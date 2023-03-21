В среду, 22 марта, погодные условия в Латвии существенно не изменятся - небо будет облачным, местами прояснится, однако значительных осадков не ожидается, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В среду будет облачно
В среду будет облачно
Ночью будет облачно, местами с прояснениями, значительных осадков не ожидается. При слабом ветре местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +1...-4 градусов.
Ночью в Риге небо местами прояснится, осадков не будет. Ветер с юга, слабый до умеренного, температура воздуха опустится до до 0...-2 градусов.
В среду в Латвии будет преимущественно облачно, днем небольшой дождь. Ночью в отдельных районах, вечером в Курземе образуется туман. Температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса, днем +5...+10 градусов.
Галерея: Весна в Латвии
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