В среду будет облачно

Ночью будет облачно, местами с прояснениями, значительных осадков не ожидается. При слабом ветре местами образуется туман. Температура воздуха понизится до +1...-4 градусов.

Ночью в Риге небо местами прояснится, осадков не будет. Ветер с юга, слабый до умеренного, температура воздуха опустится до до 0...-2 градусов.

В среду в Латвии будет преимущественно облачно, днем небольшой дождь. Ночью в отдельных районах, вечером в Курземе образуется туман. Температура воздуха ночью составит +1...-4 градуса, днем +5...+10 градусов.

Галерея: Весна в Латвии