Четверг в Латвии будет пасмурным и дождливым, но сравнительно теплым, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В четверг будет пасмурно, но тепло
В четверг будет пасмурно, но тепло
День будет пасмурным. Утром в западных и крайних восточных районах, а в полдень, уже на большинстве территорий будет идти дождь. Дует умеренный южный ветер, утром местами еще сохранится туман. Воздух прогреется до +6..+10 градусов.
В Риге погода будет пасмурной, временами будет идти дождь. Доминирует умеренный южный ветер, и температура воздуха повысится до +7..+9 градусов, прогнозирует LVĢMC.
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