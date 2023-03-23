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В четверг будет пасмурно, но тепло

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В четверг будет пасмурно, но тепло
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Весенние цветы. Иллюстративное фото.
Весенние цветы. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Четверг в Латвии будет пасмурным и дождливым, но сравнительно теплым, прогнозирует Латвийский центр среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

День будет пасмурным. Утром в западных и крайних восточных районах, а в полдень, уже на большинстве территорий будет идти дождь. Дует умеренный южный ветер, утром местами еще сохранится туман. Воздух прогреется до +6..+10 градусов.

В Риге погода будет пасмурной, временами будет идти дождь. Доминирует умеренный южный ветер, и температура воздуха повысится до +7..+9 градусов, прогнозирует LVĢMC.

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