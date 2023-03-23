Прогноз погоды на конец недели: на улицу лучше не выходить

В ночь на пятницу будет пасмурно, местами прояснится. На большей части территории ожидаются дожди. Будет дуть умеренный юго-западный, южный ветер. Температура воздуха будет в пределах +1...+6 градусов.

Ночью в Риге небо будет преимущественно облачным, пройдет кратковременный дождь. Минимальная температура воздуха составит +3...+5 градусов.

В пятницу будет облачно, местами прояснится. Во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков, на большей части территории ожидаются дожди. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, днем в Курземе порывами до 15-18 метров в секунду. Воздух прогреется до +7...+12 градусов.

Погода в Риге будет в основном пасмурной, с кратковременным дождем. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +9...+11 градусов.