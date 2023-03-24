Во второй половине дня Латвию пересечет зона осадков

Последний рабочий день недели в Латвии будет теплым и облачным, местами прояснится, а во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков, поэтому на большей части территории ожидаются дожди, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.