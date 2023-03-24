Последний рабочий день недели в Латвии будет теплым и облачным, местами прояснится, а во второй половине дня с запада страну пересечет зона осадков, поэтому на большей части территории ожидаются дожди, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Во второй половине дня Латвию пересечет зона осадков
Во второй половине дня Латвию пересечет зона осадков
Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, днем в Курземе возможны сильные порывы 15-18 метров в секунду. Воздух прогреется до +8...+13 градусов.
Погода в Риге будет в основном пасмурной, пройдет кратковременный дождь. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, температура воздуха повысится до +10...+12 градусов.
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