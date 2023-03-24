На выходных погода немного улучшится

В ночь на субботу погода будет облачной, лишь местами на западе с прояснениями. В центральных и восточных районах страны пройдут дожди, но утром в субботу осадки прекратятся. Умеренный ветер будет дуть с юга и юго-запада, в Курземе и Видземе порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду. Ночью минимальная температура воздуха составит +3...+6 градусов.

В Риге ночь будет облачной, в ее первой половине еще возможен дождь. Ветер - умеренный южный, юго-западный, температура воздуха понизится до +3...+5 градусов.

В субботу днем сквозь облака местами будет проглядывать солнце, в отдельных местах пройдет дождь. Сохранится умеренный южный, юго-западный ветер, который в Видземе в порывах достигнет скорости 15-16 м/с. Столбики термометров поднимутся до +8...+12 градусов, лишь местами на побережье будет на несколько градусов холоднее.

В Риге в субботу ожидаются временные прояснения, без существенных осадков. Ветер будет умеренным, а температура воздуха составит около +10 градусов.