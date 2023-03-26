В ближайшие дни уровень воды в реках повысится, затопив поймы и низины, особенно по берегам крупных рек и в нижнем течении, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).
В ближайшие дни еще больше затопит поймы и низины вдоль рек
За прошедшие сутки во многих регионах на востоке страны вода сильно затопила поймы и низины вдоль рек, в большинстве рек подъем воды продолжается. Быстро поднимается вода в Даугаве, на некоторых участках поймы уже затоплены. На участке Екабпилс-Плявиняс еще наблюдаются скопления льда, а в Плявиньском водохранилище - редкие льдины.
В силе остается предупреждение LVĢMC о высоком уровне воды в реках.
Paaugstināsies ūdenslīmenis, straujāk Latvijas austrumdaļas upēs, plašāk applūdīs palienes un zemākās vietas, arī Daugavas un Gaujas krastos.— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) March 26, 2023
Spēkā ir brīdinājums par augstu ūdenslīmeni.https://t.co/60DRDlo9zahttps://t.co/s1uLLnhcz6https://t.co/bnfyfSiRNN#pali @ugunsdzeseji pic.twitter.com/bqOG7GnQD3
В ближайшие дни сохранится теплая погода с дождями, поэтому сток воды в реках будет увеличиваться, причем быстрее в бассейнах рек на востоке Латвии. В связи с подъемом воды поймы и низменные территории вдоль рек затопит еще больше.
В конце марта и начале апреля по ночам ожидаются заморозки, сток воды немного уменьшится и уровень воды начнет снижаться, однако резкого снижения уровня воды в крупных реках не произойдет.
‼️⛔️ Applūdis un satiksmei slēgts autoceļš Nītaure–Ģikši ( V316, 13,5 km). Apbraukšana iespējama gar Skujeni, braucot pa autoceļu Garkalne–Alauksts (P3) un Ērgļi–Drabeši (P31). pic.twitter.com/8b6qsU83eW— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) March 26, 2023
На озерах еще держится лед, который становится все менее прочным, поэтому находиться на льду опасно, предупреждает ЛЦОСГМ.
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