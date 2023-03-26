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В ближайшие дни еще больше затопит поймы и низины вдоль рек

rus.tvnet.lv/LETA
В ближайшие дни еще больше затопит поймы и низины вдоль рек
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Затопленные территории в волости Смардес. Иллюстративное фото.
Затопленные территории в волости Смардес. Иллюстративное фото. Фото: Evija Trifanova/LETA

В ближайшие дни уровень воды в реках повысится, затопив поймы и низины, особенно по берегам крупных рек и в нижнем течении, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

За прошедшие сутки во многих регионах на востоке страны вода сильно затопила поймы и низины вдоль рек, в большинстве рек подъем воды продолжается. Быстро поднимается вода в Даугаве, на некоторых участках поймы уже затоплены. На участке Екабпилс-Плявиняс еще наблюдаются скопления льда, а в Плявиньском водохранилище - редкие льдины.

В силе остается предупреждение LVĢMC о высоком уровне воды в реках.

В ближайшие дни сохранится теплая погода с дождями, поэтому сток воды в реках будет увеличиваться, причем быстрее в бассейнах рек на востоке Латвии. В связи с подъемом воды поймы и низменные территории вдоль рек затопит еще больше.

В конце марта и начале апреля по ночам ожидаются заморозки, сток воды немного уменьшится и уровень воды начнет снижаться, однако резкого снижения уровня воды в крупных реках не произойдет.

На озерах еще держится лед, который становится все менее прочным, поэтому находиться на льду опасно, предупреждает ЛЦОСГМ.

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