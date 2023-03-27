В понедельник в Латвии периодически будет снижаться облачность и на большей части территории страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики.
В понедельник местами возможен небольшой снег
В понедельник местами возможен небольшой снег
Местами пройдет кратковременный дождь и снег, в Курземе снег будет умеренным.
Максимальная температура воздуха составит +1...+5 градусов, в Латгале - до +7 градусов.
Будет дуть умеренный западный ветер, его скорость порывами будет достигать 9-14 метров в секунду.
В Риге ожидается частично облачная погода, без значительных осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, воздух прогреется до +5 градусов.
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