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В понедельник местами возможен небольшой снег

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В понедельник местами возможен небольшой снег
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Весна в Риге
Весна в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник в Латвии периодически будет снижаться облачность и на большей части территории страны выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Местами пройдет кратковременный дождь и снег, в Курземе снег будет умеренным.

Максимальная температура воздуха составит +1...+5 градусов, в Латгале - до +7 градусов.

Будет дуть умеренный западный ветер, его скорость порывами будет достигать 9-14 метров в секунду.

В Риге ожидается частично облачная погода, без значительных осадков. Будет дуть умеренный южный ветер, воздух прогреется до +5 градусов.

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