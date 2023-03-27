На этой неделе в бассейне Даугавы в Беларуси и России ожидаются сильные осадки, в результате чего в первой половине апреля уровень воды в реке значительно повысится, сообщает агентство LETA.
Синоптики: на Даугаве ожидаются самые сильные за последние 10 лет паводки
Уровень воды в Даугаве на территории Латвии может подняться на несколько метров. Ожидаются самые большие паводки с апреля 2013 года, однако у Екабпилса уровень воды не будет столь высоким, как во время наводнений в январе этого года.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC), сейчас у Даугавы начало затапливать нижние поймы.
За последние две недели уровень воды в Даугаве у границы Латвии и Беларуси поднялся на 5,5 метров у Даугавпилса - на четыре метра, у Екабпилса - на два метра.
Чтобы достичь максимальной отметки 2013 года, уровень воды в Даугаве у Даугавпилса должен повыситься еще на два с половиной метра.
Большая часть осадков на этой неделе ожидается в виде снега, который постепенно будет таять. Есть риск того, что сильные осадки продолжатся и на следующей неделе, в связи с чем наивысший уровень воды будет только в середине или во второй половине апреля. Если количество осадков будет очень большим, уровень воды в Даугаве этой весной может подняться выше, чем во время наводнений 2013 года.
Данные предприятия Augstsprieguma tīkls свидетельствуют, что ГЭС на Даугаве уже сейчас работают почти с максимальной мощностью, производя значительно больше электроэнергии, чем потребляет Латвия. Ожидается, что такая ситуация сохранится до середины апреля, и
в первой половине этого года объем произведенной в Латвии электроэнергии будет одним из самых больших в истории.
В результате снижения количества осадков и ночных заморозков, в большей части рек Латвии на этой неделе ожидается понижение уровня воды.
На Амате у Мелтури с утра субботы уровень воды понизился на 40 сантиметров; падение уровня воды ожидается и в ближайшие сутки.
На востоке страны по-прежнему в силе объявленное LVĢMC желтое предупреждение о высоком уровне воды в реках и затоплении низин.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!