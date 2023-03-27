Синоптики: на Даугаве ожидаются самые сильные за последние 10 лет паводки

Уровень воды в Даугаве на территории Латвии может подняться на несколько метров. Ожидаются самые большие паводки с апреля 2013 года, однако у Екабпилса уровень воды не будет столь высоким, как во время наводнений в январе этого года.

За последние две недели уровень воды в Даугаве у границы Латвии и Беларуси поднялся на 5,5 метров у Даугавпилса - на четыре метра, у Екабпилса - на два метра.

Большая часть осадков на этой неделе ожидается в виде снега, который постепенно будет таять. Есть риск того, что сильные осадки продолжатся и на следующей неделе, в связи с чем наивысший уровень воды будет только в середине или во второй половине апреля. Если количество осадков будет очень большим, уровень воды в Даугаве этой весной может подняться выше, чем во время наводнений 2013 года.