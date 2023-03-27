Синоптики предупреждают о сильном снегопаде на востоке страны

Снегопад с юга начнется во второй половине ночи и продолжится до вечера вторника. Местами на крайнем востоке страны выпадет 10-15 сантиметров снега.

В западных и центральных районах Латвии небо частично закроют тучи, в Курземе временами пойдет снег, а в центральной части страны снег будет незначительным.

Ночью будет дуть преимущественно слабый ветер с запада, температура воздуха понизится до 0...-5 градусов.

Днем в Латгале ожидается порывистый северный, северо-западный ветер, в Курземе и Земгале - западный ветер порывами 9-14 метров в секунду. На западном побережье Курземе днем и вечером северо-западный ветер усилится порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха во вторник не превысит -1..+4 градуса. На востоке страны и местами в Курземе возможна гололедица.

Во вторник в Риге ожидается переменная облачность и преимущественно сухая погода, будет дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью понизится до -2..-3 градусов, днем повысится до +3..+4 градусов.