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Среда будет солнечной, местами пройдет снег

TVNET/LETA
Среда будет солнечной, местами пройдет снег
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Погода в Латвии
Погода в Латвии Фото: Zane Bitere/LETA

В среду, 29 марта, ожидается переменная облачность, и больше всего солнца будет в Курземе, прогнозируют синоптики.

Местами пройдет кратковременный снег, вечером в Курземе с запада придет обширная область осадков.

Северо-западный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду. В Курземе ветер стихнет и повернет с запада, вечером - с юга.

Максимальная температура воздуха составит +1..+5 градусов.

В Риге значительных осадков не ожидается, небо прояснится. Скорость северо-западного ветра порывами достигнет 13 метров в секунду, к вечеру ветер стихнет. Температура воздуха не поднимется выше +3 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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