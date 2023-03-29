В среду, 29 марта, ожидается переменная облачность, и больше всего солнца будет в Курземе, прогнозируют синоптики.
Среда будет солнечной, местами пройдет снег
Среда будет солнечной, местами пройдет снег
Местами пройдет кратковременный снег, вечером в Курземе с запада придет обширная область осадков.
Северо-западный ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду. В Курземе ветер стихнет и повернет с запада, вечером - с юга.
Максимальная температура воздуха составит +1..+5 градусов.
В Риге значительных осадков не ожидается, небо прояснится. Скорость северо-западного ветра порывами достигнет 13 метров в секунду, к вечеру ветер стихнет. Температура воздуха не поднимется выше +3 градусов.
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