Утром в четверг снег и обледенение осложняют движение по главным и региональным автодорогам в Земгале, Видземе и местами в Курземе, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.
Снег в конце марта: дороги занесло снегом; движение осложнено
Заснеженные и скользкие участки дорог чистят и посыпают противоскользящими материалами. Чтобы улучшить условия движения, в работы по содержанию дорог вовлечены 72 единицы зимней техники Latvijas autoceļu uzturētājs.
Осложнены условия движения по главным автодорогам страны - на Таллиннском шоссе (А10), на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до Лигатне, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяны до Браславского моста и от Валмиеры до Стренчи, на Рижской окружной (Балтезерс - Саулкалне) (А4), на Рижской окружной (Саласпилс - Бабите) (А5), на Даугавпилсском шоссе (А6) от Риги до Екабпилса, на Бауском шоссе (А7), на Елгавском шоссе (А8), на Лиепайском шоссе (А9) от Риги до Аннениеки и от Блидене до Скрунды и на Вентспилсском шоссе (А10).
На региональных автодорогах осложнено движение в округе Айзкраукле, Риги, Вентспилса, Лимбажи, Салдуса, Добеле, Бауски, Елгавы, Лудзы, Талси и Тукумса.
На грунтовых дорогах сохраняются введенные на время осадков и оттепели ограничения по массе. Ограничения введены на 764 участках грунтовых дорог.
Водителям стоит быть особенно внимательными, выбирая соответственную состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдая безопасную дистанцию до едущих впереди транспортных средств.
Галерея: Мартовская метель в Риге
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