Снег в конце марта: дороги занесло снегом; движение осложнено

Осложнены условия движения по главным автодорогам страны - на Таллиннском шоссе (А10), на участке Видземского шоссе (А2) от Риги до Лигатне, на участке Валмиерского шоссе (А3) от Мурьяны до Браславского моста и от Валмиеры до Стренчи, на Рижской окружной (Балтезерс - Саулкалне) (А4), на Рижской окружной (Саласпилс - Бабите) (А5), на Даугавпилсском шоссе (А6) от Риги до Екабпилса, на Бауском шоссе (А7), на Елгавском шоссе (А8), на Лиепайском шоссе (А9) от Риги до Аннениеки и от Блидене до Скрунды и на Вентспилсском шоссе (А10).