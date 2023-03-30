В пятницу, 31 марта, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная и дождливая погода, местами сгустится туман, прогнозируют синоптики.
Пятница будет дождливой
Пятница будет дождливой
На востоке страны ночь пройдет без сильных осадков. Ночью на дорогах образуется гололедица. Минимальная температура воздуха ожидается от -3 градусов в восточной части страны до +5 градусов на юге Курземе.
Максимальная температура воздуха в пятницу составит +2...+6 градусов, в Южной Курземе и Земгале до +8 градусов.
В Риге последний день марта будет пасмурным и дождливым. Ветер слабый с юго-востока. Температура воздуха ночью составит +3 градуса, днем до +6 градусов.
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