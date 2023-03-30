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Пятница будет дождливой

rus.tvnet.lv/LETA
Пятница будет дождливой
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Дождливая погода
Дождливая погода Фото: Shutterstock

В пятницу, 31 марта, в Латвии ожидается преимущественно пасмурная и дождливая погода, местами сгустится туман, прогнозируют синоптики.

На востоке страны ночь пройдет без сильных осадков. Ночью на дорогах образуется гололедица. Минимальная температура воздуха ожидается от -3 градусов в восточной части страны до +5 градусов на юге Курземе.

Максимальная температура воздуха в пятницу составит +2...+6 градусов, в Южной Курземе и Земгале до +8 градусов.

В Риге последний день марта будет пасмурным и дождливым. Ветер слабый с юго-востока. Температура воздуха ночью составит +3 градуса, днем до +6 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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