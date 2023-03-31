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Какая погода ожидается в последний день марта?

rus.tvnet.lv/LETA
Какая погода ожидается в последний день марта?
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Весна в Риге. Иллюстративное фото.
Весна в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars/TVNET

В пятницу, 31 марта, в Латвии ожидается пасмурная погода и временами дожди, прогнозируют синоптики.

Местами - в основном в Курземе - также вероятен туман.

Слабый ветер в основном будет дуть с востока, юго-востока. Максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге в пятницу время от времени будет идти дождь и дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +6 градусов.

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