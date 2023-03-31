В пятницу, 31 марта, в Латвии ожидается пасмурная погода и временами дожди, прогнозируют синоптики.
Какая погода ожидается в последний день марта?
Какая погода ожидается в последний день марта?
Местами - в основном в Курземе - также вероятен туман.
Слабый ветер в основном будет дуть с востока, юго-востока. Максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов.
В Риге в пятницу время от времени будет идти дождь и дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +6 градусов.
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