Какая погода ожидается в последний день марта?

Местами - в основном в Курземе - также вероятен туман.

Слабый ветер в основном будет дуть с востока, юго-востока. Максимальная температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге в пятницу время от времени будет идти дождь и дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, воздух прогреется до +6 градусов.