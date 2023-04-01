Фото ⟩ Воскресенье будет солнечным, но холодным и ветреным

Облаков будет немного, но в Латгале ночью еще возможны дождь и снег. Северный, северо-восточный ветер будет дуть порывами 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха составит от +1...-4 градуса утром до +2...+6 градусов днем.

В Риге в воскресенье будет солнечно, без осадков. Порывы северного, северо-восточного ветра составят 15 метров в секунду, температура воздуха - от -1 градуса на рассвете до +4 градусов днем.

Галерея: Весна. Цветут крокусы