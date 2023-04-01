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Фото ⟩ Воскресенье будет солнечным, но холодным и ветреным

rus.tvnet.lv/LETA
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Первые почки, цветы и ростки в рижских парках
Первые почки, цветы и ростки в рижских парках Фото: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье порывистый северный ветер принесет в Латвию сухой и прохладный воздух, поэтому погода будет преимущественно солнечной, прогнозируют синоптики.

Облаков будет немного, но в Латгале ночью еще возможны дождь и снег. Северный, северо-восточный ветер будет дуть порывами 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха составит от +1...-4 градуса утром до +2...+6 градусов днем.

В Риге в воскресенье будет солнечно, без осадков. Порывы северного, северо-восточного ветра составят 15 метров в секунду, температура воздуха - от -1 градуса на рассвете до +4 градусов днем.

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