Фото ⟩ Воскресенье будет солнечным, но холодным и ветреным

В воскресенье порывистый северный ветер принесет в Латвию сухой и прохладный воздух, поэтому погода будет преимущественно солнечной, прогнозируют синоптики.
Облаков будет немного, но в Латгале ночью еще возможны дождь и снег. Северный, северо-восточный ветер будет дуть порывами 11-16 метров в секунду.
Температура воздуха составит от +1...-4 градуса утром до +2...+6 градусов днем.
В Риге в воскресенье будет солнечно, без осадков. Порывы северного, северо-восточного ветра составят 15 метров в секунду, температура воздуха - от -1 градуса на рассвете до +4 градусов днем.
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