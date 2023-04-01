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Фото ⟩ Воскресенье будет солнечным, но ветреным

rus.tvnet.lv/LETA
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Первые почки, цветы и ростки в рижских парках
Первые почки, цветы и ростки в рижских парках Фото: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, прогнозируют синоптики.

Больше облаков сохранится в Латгале, значительных осадков не ожидается, сообщает агентство LETA.

Порывы северного, северо-западного ветра усилятся до 11-16 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов.

В Риге во второй день апреля ожидается сухая и солнечная погода, порывы северного ветра усилятся до 15 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +4 градусов.

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