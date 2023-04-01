Фото ⟩ Воскресенье будет солнечным, но ветреным

Больше облаков сохранится в Латгале, значительных осадков не ожидается, сообщает агентство LETA.

В Риге во второй день апреля ожидается сухая и солнечная погода, порывы северного ветра усилятся до 15 метров в секунду, а температура воздуха повысится до +4 градусов.